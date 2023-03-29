「我們一童闖關趣」同時結合家長參觀日，讓親師生共同歡慶兒童節的到來。(圖／金湖國小提供)

結合縣府單位的宣導闖關活動，讓學生們寓教於樂、做了最好的體驗宣導，也增廣學生的學習領域。(圖／金湖國小提供)

結合縣府單位的宣導闖關活動，讓學生們寓教於樂、做了最好的體驗宣導，也增廣學生的學習領域。(圖／金湖國小提供)

今年設計的闖關活動共有22道關卡，主要讓學生有多重選擇學習的機會。(圖／金湖國小提供)

湖小家長會致贈師生每人一件金湖風獅爺特色紀念衫做為兒童節禮物，小朋友們穿上後開心極了。(圖／金湖國小提供)

為慶祝一年一度即將到來的兒童節，金門縣金湖國小擴大辦理，精心規畫一系列兒童節主題活動「我們一童闖關趣」，同時結合家長參觀日，讓親師生共同歡慶兒童節的到來。

湖小兒童節系列主題活動「我們一童闖關趣」，於昨（28）日提早登場。活動發揮創意，以親師生闖關為主軸並結合多項主題的學習，包含健康促進、環境教育、行動學習、消防安全、英語教學、本土語教學、生命教育、特殊教育、兒少保護及交通安全等主題設計融入其中，將兒童節活動化身為班級合作闖關學習體驗，學生透過多元學習增長知識與見聞。

校方指出，經由縣府教育處、衛生局、環保局、消防局、警察局少年隊、建設處等單位的熱心協助下，讓學生們寓教於樂、做了最好的體驗宣導，也增廣學生的學習領域；從孩子用心、開心的臉龐中，可看出這次兒童節活動的成功。

學務處主任陳正字說明，今年設計的闖關活動共有22道關卡，主要讓學生有多重選擇學習的機會，其中許多獲得親師生讚許的闖關關卡，都是教師們發揮創意結合各項課程的結晶，舉凡「危機解密遊戲」設計結合平板及行動學習、「飛越障礙我最行」結合樂趣化體育融合各項運動技能、「通關密碼」則考驗孩子們的自主學習團隊合作能力等。

校長陳為信表示，特別感謝湖小家長們熱情的參與，以及對學校校務的支持及關心，再加上縣府各單位大力支持和協助，促使該校的兒童節活動能在歡樂中圓滿完成。而學校家長與師生的熱情參與，如同活動主題「一童闖關趣」，藉由親師生合作，共同闖出湖小未來的夢。

湖小家長會會長林嘉森也代表家長會特別至學校致贈湖小同仁及師生兒童節禮物－金湖風獅爺特色紀念衫。林嘉森說，今年度的標誌呼應學校校訂課程「飛『閱』金湖、穿『閱』國際」，從在地的多元課程出發，透過SDGs議題探究拓展全校師生的國際視野，並將SDGs永續發展目標落實於日常生活行動中。栗喉蜂虎睿汀（Reading）是本年度SDGs行動代言人，與吉祥物阿金小湖攜手並進，引領湖小學子「心繫家鄉、放眼世界」，發展永續的公民行動力！