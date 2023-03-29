基隆市長謝國樑29日上午針對赴鐵道局與洽談基隆捷運進度及推動相關事宜，他指出，面對基捷，基隆市應該要負擔、也一定會負擔建設經費，但基隆財政負擔的能力有限，他希望能夠透過拉長期程到20年，以減輕市政府的財政壓力。

謝國樑表示，28日與鐵道局的溝通氣氛相當良好，基隆市府也將相關的考量點向鐵道局反映，希望透過鐵道局向交通部及行政院轉達。他強調，若有需要，他未來也不排除拜會行政院副院長鄭文燦、院長陳建仁請求協助。

媒體也問到是否向中央表達基隆市能夠負擔的上限金額，謝國樑說，他並沒有提出上限金額，他認為，以基隆市的財政能力，若能夠拉長負擔基捷相關經費的期程，則基隆市的負擔能力就愈強。

基隆捷運的施工期在現行規畫中，約在9年左右，謝國樑認為，以基隆市的財政能力要在9年中支應負擔的經費，很有可能造成基隆市財政困境。因此他也向交通部提出拉長基隆市負擔相關經費的期程，以減輕基隆市的財政負擔。

謝國樑強調，若負擔期程愈長，則基隆市負擔的能力就愈強，他希望能將這個期程拉長到20年，他願意接受。

謝國樑也指出，交通部先前表示基隆市可以透過土地開發獲得42.35億元，用以挹注基捷的經費。但他認為，前期土地開發需要透過徵收等方式進行，但實際的效益卻要等到後期才會透過標售等方式逐漸展現，在這期間，很可能會對基隆市的財政造成衝擊。因此他希望透過拉長負擔期程來解決這個問題。