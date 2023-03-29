SEG_Sports_Academy_嘻虎運動學院5位教練與小朋友合照。（陳世宗攝）

雙語運動教練指導小朋友打球。（陳世宗攝）

童傳盛文教基金會、童醫院與梧棲區大德國小合作辦理「童趣運動 成長關鍵」的活動。（陳世宗攝）

迎接兒童節到來！童傳盛文教基金會、童醫院與梧棲區大德國小合作辦理「童趣運動 成長關鍵」的活動，現場除有童綜合醫院小兒腸胃科胡書瑋醫師進行衛教講座外，更邀請了來自彰化溪湖的SEG Sports Academy嘻虎運動學院的教練到場，使用雙語方式教導孩子打籃球。

童傳盛文教基金會指出， 這次活動共有25名6－10歲的兒童參加，現場將其分為四組進行打籃球闖關並投籃競賽，SEG Sports Academy嘻虎運動學院陳瑞禮教練與另外4名教練協助，在旁使用英文指導，讓孩子學習到運動技巧外也能營造出英文學習的環境，希望孩子習慣並不排斥外語的使用。

童醫院小兒腸胃科醫師胡書瑋到場進行衛教宣導，呼籲孩子與家長都能了解維持健康體位的重要性。因兒童或青少年體重過重的人數逐年增加，童醫院特別開設了「兒童肥胖防治門診」，希幫助家中有過重兒的家長一起幫孩子重拾健康。

童醫院還設計一套維持健康體位的密碼口訣「85210」，8是天天睡滿超過8小時，健康長高不會胖；5是天天5蔬果，排便順暢精神好；2是觀看螢幕（手機、電腦或電視等3C產品）少於2小時，視力自然好；1是每日運動30分鐘至1小時，快樂長高變聰明；0是減少含糖飲料攝取，多喝白開水，蛀牙肥胖不找我。

大德國小校長張秀娟說，感謝童傳盛文教基金會與學校合作辦理活動，在胡書瑋醫師衛教孩子成長關鍵的相關重要營養與注意事項下，讓家長能更加重視孩子發育成長的任何細節。還有專業SEG Sports Academy 嘻虎運動學院雙語教練到場帶孩子們一同運動，促進孩子的體能訓練，活動內容豐富又具有教育意義。