【政新鮮】馬英九登陸強碰台宏斷交挨批 前外交官嗆蔡政府找替死鬼

前總統馬英九27日抵陸展開祭祖交流之旅，昨(28日)赴南京中山陵拜謁國父孫中山，在致詞時一開始就自稱「馬英九前總統」，其中也提到「中華民國」、「國父創建民國到今天已經112年」等語。國民黨台北市議員張斯綱感嘆表示，獨派人士仍視而不見，硬挑枝微末節的事情質疑，張痛批，若連踏上中國大陸公開表達自身理念的勇氣都沒有的話，那就請這些綠營、獨派人士閉嘴。

張斯綱今(29)日在臉書指出，馬前總統此行訪陸主要是祭祖以及帶領我國學生前往交流，但在尚未出訪前，獨派人士就是一陣「賣台、舔中」的老調重彈，甚至綠營名嘴還說若馬在大陸說出「中華民國」四個字，他們台派、獨派教授就到桃園機場迎接。

然而，馬前總統昨天在參觀中山陵致詞時，一開始就自稱「馬英九前總統」，也提到「中華民國」、「國父創建民國到今天已經112年」等語，張斯綱直言，這舉動直接把綠營民嘴按在地上摩擦，「真是爽快！」

張斯綱也感嘆表示，獨派人士仍視而不見，死命地從雞蛋裡挑骨頭，硬挑些枝微末節的事情來質疑，張斯綱說相較於馬總統此行的高度，這些人不覺得無地自容嗎？現在執政的民進黨敢去中國大陸高喊中華民國嗎？他認為，若只會在舒適圈出一張嘴，連踏上中國大陸公開表達自身理念的勇氣都沒有，「那就請這些綠營、獨派人士閉嘴吧，少在那邊丟人現眼了！」