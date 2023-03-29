最近網路謠傳「老人宜多吃豬腳，常吃可長壽」的訊息；對此，皮膚科醫師趙昭明直言，豬腳是高油脂、高膽固醇、高熱量的食物，吃多會導致血管硬化，提高心血管疾病風險。

該篇網路流傳訊息提到，「老人吃豬腳好處多，對神經性疾病有幫助，可補血、補腎、助長壽、增強皮膚彈性，不妨每周吃1到2次，每次吃1隻。」

查核機構《MyGoPen麥擱騙》向趙昭明查證，趙昭明指出，豬腳的膠原蛋白吃進體內會被分解成胺基酸，與人體的結締組織有關，但與神經傳導、神經修復都無關。

趙昭明表示，老年人欲改善肌少症都會建議增加蛋白質攝取，豬腳的蛋白質含量不算低，但豬腳卻是高油脂、高膽固醇、高熱量食物，不算是優質蛋白質的攝取來源；吃多了會導致血管硬化，增加心血管疾病的風險。

趙昭明強調，豬腳所含膠原蛋白非常有限，大多人吃到Q彈口感以為都是膠原蛋白，其實吃進去的大多是脂肪；提醒長者一周吃一次就算太多，每次的量都要小心控制，「最多就是1、2口」。