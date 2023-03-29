全國網壇最具指標性的「第一金控正新瑪吉斯盃」參賽選手橫跨各年齡層，包含青少年組（10、12、14、16歲組排名賽）、大專乙組、公開組及壯年組等，預計將有上千位網球好手齊聚一堂，角逐冠軍頭銜。

今年賽事特別邀請「亞運金牌」易楚寰與有「網球界謝霆鋒」封號的蘇鈺翔擔任代言人。易楚寰多次披上國家隊戰袍，2010年代表我國出征廣州亞運，並拿下男團金牌殊榮。蘇鈺翔曾在2010年獲得全國青少年網球排名錦標賽冠軍、2014年拿下亞大區世界青少年網球錦標賽冠軍，2020年因個人興趣參加歌唱節目，並榮獲總決賽季軍佳績。兩人將在5月27日開幕典禮後進行「跨世代對決」球星表演賽；蘇鈺翔也將展現好歌喉，帶來精采的演出。

歷經新冠肺炎疫情，「第一金控正新瑪吉斯盃」強勢回歸，且本次賽事在報名期間舉辦「線上抽獎」和「揪團回娘家」贈獎活動，線上抽獎提供全國民眾共襄盛舉的難得機會；揪團回娘家則為回饋歷年曾報名參賽的球友，只要在賽前完成指定任務，即可於賽事現場參加輪盤抽獎，並將限量好禮帶回家。

5月27日當天，現場除了豐富有趣的周邊攤位與民眾互動，開幕典禮更推出總價值超過萬元的抽獎活動，頭獎為YONEX獨家贊助的精美套組，包含ASTREL 100高級網球拍和75周年紀念款雙肩拍袋。今年也首度舉辦「最速王測速活動」，特別打造專屬發球測速區，可親自體驗高科技測速設備，藉此測試自己的發球速度，前三名優勝者可獲得YONEX贊助提供的精美好禮，頭獎為三屆大滿貫冠軍Stan Wawrinka獨家代言的VCORE PRO高級網球拍，獨一無二的場邊活動勢必將成為關注焦點。

第一金控長年深耕ESG（環境、社會、公司治理），表現深受國內外高度肯定，2023年第六度入選國際永續評比機構S&P Global所公布之永續年鑑（The Sustainability Yearbook）成員，更在全球銀行業排名前1％，穩健邁向「永續金融，第一品牌」的發展目標。此外，第一銀行長期支持臺灣體育運動發展，每年更投入大量經費舉辦及贊助各類體育賽事，除成立男子桌球隊推廣桌球運動，也贊助舉重、柔道、角力等項目，積極為基層體育扎根及國內運動發展盡一份心力，並自2019年起連續四年蟬聯體育推手獎的肯定。

正新橡膠公司推動永續發展政策，持續獲得各界認同，連續六年入選「臺灣永續指數成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）」。MAXXIS瑪吉斯輪胎在國際輪胎市場享譽盛名，不僅連續數年蟬聯「全球十大輪胎公司」，在歐洲知名雜誌Enduro Mountainbike Magazine連續三年蟬聯最受歡迎登山車輪胎品牌。瑪吉斯輪胎長年力挺運動賽事，除贊助NBA、MLB等國外賽事外，更大力支持臺灣各項運動，包含網球、桌球與羽球等各級賽事，運動贊助結合瑪吉斯的品牌精神，讓正新瑪吉斯躋身國際一線品牌。

第一金控及正新橡膠公司落實企業社會責任不遺餘力，並投入資源在臺灣體壇，培養體育選手、舉辦及贊助各類盃賽，讓臺灣的體育環境持續正向發展。第12屆「第一金控正新瑪吉斯盃」全國網球團體錦標賽已正式開放報名。