為擴增癌症治療產品線，友華集團（4120）29日宣布，以1,120萬美元取得昂瑞生技開發治療晚期卵巢癌免疫療法候選藥物Oregovomab的台灣代理權，也獲得在香港及澳門獨家行銷、銷售的優先權。

Oregovomab是一種鼠源單株抗體，為市場首見的抗CA125免疫療法候選藥物，針對晚期原發性卵巢癌患者進行的二期臨床試驗結果顯示，Oregovomab與化療合併治療的安全性與療效均符合預期，無惡化存活時間顯著延長，達到41.8個月；比單獨使用化療的受試者延長29.6個月，整體存活期也有明顯改善。

Oregovomab已獲得美國FDA與歐洲EMA孤兒藥資格，目前正在進行三期臨床試驗，2020年在美國完成首例患者給藥，有17個國家190多個臨床試驗中心參與，共預計招募602名受試者。根據台灣2020年癌症登記資料，台灣女性癌症發生率，卵巢癌排名第七，發生率為10萬分之10.7。

友華癌症事業現有產品包括治療非小細胞肺癌、乳癌、攝護腺癌、多發性骨髓瘤及慢性淋巴性白血病藥物；去年更取得復發／難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤（r/r DLBCL）抗體偶聯藥物（ADC）的代理權。另外，與國際藥廠合作的口腔癌新藥已完成跨國三期臨床試驗，目前正等待結果公布。

友華執行長蔡孟霖表示，昂瑞是深圳海普瑞藥業集團子公司，海普瑞是一家擁有A+H雙融資平台的領先跨國製藥企業，旗下昂瑞生物擁有單株抗體（mAb）技術平台，發展腫瘤治療性疫苗和聯合腫瘤免疫療法的先進生物技術。雙方合作將可為晚期卵巢癌患者提供更好的治療選擇。

海普瑞首席商務官、昂瑞首席執行官韓濤表示，友華在亞太地區擁有經驗豐富的團隊，雙方共同開發及推廣Oregovomab具有潛力的候選藥物，並探索未來讓更多患者從這一藥物獲益的可能性。未來，海普瑞也將繼續積極探索合作機遇，加快創新藥品戰略布局，構建多元化商業化能力。