保二破獲購買卡通布料製作成商品出售違反商標法。（洪靖宜攝）

專門販售布料業者都會在櫃位旁貼提醒「版權布限於DIY手作不能販售」等告示。（洪靖宜攝）

有民眾會自行購入仿冒的卡通布料來製作包包、提袋等物，然後再放到網路上販售，但其實這樣的行為可能已經觸法。保安警察第二總隊刑事警察大隊查出有4名女賣家違法，警方提醒即便買的布料是正版，但在未取得合法授權之前，都不可以自行加工後販售，都必須額外取得擁有該圖案著作權或商標權公司的授權，買家也不要隨易轉賣以免觸法。

保安警察第二總隊刑事警察大隊去年底網路巡邏時，發現有多名賣家在蝦皮購物網站平臺販賣Hello Kitty及哆啦A夢圖案商標，包包、提袋、手機套、口罩還有飲料袋等手作物，展開偵辦。

並於去年底分別在高雄、台南、嘉義、雲林等地查獲39歲的王姓女子、58歲的林姓女子、51歲的莊姓女子還有42歲的林姓女子，分別以100元至200元不等價格，在購物平臺販賣Hello Kitty及哆啦A夢圖案布料所製作手作物以及布料，警方說，侵權市值約新臺幣100萬元。全案依《商標法》97條送辦，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金。

警方提醒，即便買的布料是正版，但在未取得合法授權之前，都不可以自行加工後販售，都必須額外取得擁有該圖案著作權或商標權公司的授權，才可以合法使用在加工後販售用途上，買家也不要隨意轉賣以免觸法。

其他連鎖布料行業者說，都會在櫃位旁貼提醒「版權布限於DIY手作不能販售」等告示，銷售介紹過程中也會了解顧客買布用途，同時提醒不可作為販售用途。