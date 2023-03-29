以謝姓女子為首的人蛇集團，以米酒灌醉求職者，不但辦人頭帳戶、人頭門號，還要販售器官，被害者一度逃跑，遭尋回後認為「留他沒用」決議以200萬賣到黑市摘器官，所幸警方網路巡邏發現，喬裝中人逮捕送辦，桃檢斥一行人犯罪手法殘忍、國內罕見，依強摘器官未遂等罪嫌起訴，並求處重刑。

檢警調查，29歲謝姓女子（在押）和彭姓男友、國小同學等組成人蛇詐騙集團，見男網友經濟不佳，假意邀約徵才，卻趁機以米酒灌醉，去年11月4日凌晨將他交給詐騙集團，帶到竹北、永和等地銀行開戶，所幸男子酒醉遭行員拒絕，但又被帶往通訊行成功申辦人頭門號，謝女因此獲利1萬元。

謝女又和買賣器官仲介聯絡「拆車（即拆取器官）」細節，還說他是人頭、沒有體檢報告，男子趁門沒關好逃跑，謝女出動大批人力尋回男子，強押到苗栗頭份，由4人控制行動，謝女一怒之下向陳姓上游說：「留他沒用」決議「整組兜售」，賣到人體器官買賣黑市榨取最後價值。

謝女11月29日在 Telegram 「偏門交流群」群組留下：「尋拆線（即人體器官買家），可以盡快處理的」等訊息，所幸員警網路巡邏發現，喬裝「中人（即為器官買賣雙方牽線之人）」協商談妥200萬交易，謝女則謊稱要帶被害人到永安漁港找工作，東窗事發還一度衝撞警方，所幸仍遭逮。

桃檢指出，謝女一行9人以加密通訊軟體發送兜售人體器官訊息，犯罪手法殘忍、國內罕見，又不斷利用交通工具變更車牌、不斷移動居住處所、使用境外門號聯繫等方式規避查緝，嚴重影響社會治安。

檢警調閱車行、現場監視器及通聯資料分析比對，抽絲剝繭、詳細勾稽，先後搜索5處所，將共犯逐一拘提到案，並向法院聲請羈押獲准，全案依人口販運防制法強摘他人器官未遂等罪嫌起訴，並建請法院求處重刑。