Eason陳奕迅暌違7年，即將再度站上小巨蛋舉行「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」，7月15日起限定7場演出的消息一出，大家紛紛摩拳擦掌準備搶票！網路上更蓋起大樓，狂刷一排演唱會許願歌單，知名KOL、媒體、歌手…紛紛留言表示在演唱會上最想聽到Eason唱得歌，由於E神的歌曲首首經典，許願大樓蓋得很高，也有網友幽默表示，「要先許願搶得到票比較實際！」

而今天台北站的宣傳影片，以及拓元售票頁面正式上線，4月8日中午12點全面開賣，國泰世華CUBE卡友及台哥大／MyMusic會員則可以提前購票；由於人人喊搶票，罕見出現網友們主動央求希望實名制、杜絕黃牛，以及拜託主辦單位不要再宣傳了，因為怕已經要搶破頭的票，難度又會更高、更難買到啦。

陳奕迅即將於7月來台開唱。（My Kan 提供）

「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北站

演出日期：2023／07／15、16、18、19、21、22、23 限定7場

演出地點：台北小巨蛋

售票時間：2023／04／08（六）

˙國泰世華CUBE卡友提前兩小時（4／8上午10：00）

˙台哥大／MyMusic會員提前一小時（4／8上午11：00）

中午12點 拓元售票全面開賣！