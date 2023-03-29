立法院周三審議證券交易稅條例部分條文修正草案。關於景氣低迷藍燈已連續4個月現蹤，關於經濟成長方面，財政部長莊翠雲認為，主計總處最新預測台灣今年全年經濟成長率2.12%，雖然第1季-1.2%呈現負成長，但第2季便會反彈恢復正成長，預期下半年景氣會較好。

今年經濟可望持續成長，然今年可能持續大幅超徵稅收，甚至再度普發現金？莊部長說明，今年實收超過預算數的可能會比去年來得低，財政部也持續精進，較貼近實際稅收數字，不過調整庫存、全球通膨等國際變數仍多，均會影響最後數字，實體還要看5月徵收綜所稅等狀況。而若有超徵，還是希望先用於減少舉債或償債，讓債務餘額下降。

台灣缺蛋問題持續，蛋價上漲，農委會啟動雞蛋專案進口措施到年底，對於是否會調降雞蛋關稅，間接降緩蛋價？財政部長莊翠雲提到，進口雞蛋關稅目前30%，有討論過調降雞蛋關稅，目前還在觀察，尚未決定，會在行政院物價小組討論。而雞蛋進口，財政部海關會以快速通關方式處理，盡快滿足國內需求。