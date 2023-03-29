為重振國內內需經濟，韓國政府今天宣布包括活絡觀光等一系列措施，對台灣、日本等22國外籍旅客開放至2024年底前赴韓免申請電子旅行許可（K-ETA）優惠，希望在今年達到入境旅客1000萬人次目標。

韓國總統尹錫悅今天主持的緊急經濟民生會議中宣布上述措施，在110個獲免簽入境待遇國家中，針對台灣、日本、香港、新加坡、澳門、美國、加拿大、英國等較少被拒入境案例的國家開放免除事前申請K-ETA的要求。

為優化入境程序，電子簽證簽發時間將從現行7天縮減至1到2天；免除填寫攜帶行李物品申報表的新規從原定的7月提前至5月1日起實施。往來中國、日本、東南亞等國際航班將積極增班至疫情前的8到9成水準。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一度中斷的轉機免簽入境旅遊也將重啟，持有入境歐洲、美國等34國簽證者，在韓國轉機時可享免簽入境旅遊待遇，最多可停留30天。中國團客則是在從仁川機場等7個韓國國內機場入境轉飛濟州時，可免簽入境於仁川等國內機場所在行政區及首都圈旅遊，最長可停留5天。

其他國家旅客參與仁川機場轉機旅遊時，最長可在首爾等首都圈免簽停留3天。

此外，韓國政府新設針對高所得、高資產外籍人士的數位遊牧（digital nomad）簽證，以及針對外籍青少年的K-文化研修簽證，取得簽證者即使在韓國沒有國內收入也能居留1到2年。

韓國政府宣布將投入最高600億韓元（約新台幣14.6億元）預算活絡國內觀光，包括提供100萬名民眾每人3萬韓元宿泊費補貼、10萬名每人10萬韓元休假補貼，規劃籌辦50多個大型活動、優惠活動等，並在全國各地擴大舉行超過130個地方慶典活動，發行消費券，增加免費開放公共機關設施。