海洋委員會28日舉辦海委會主委管碧玲就任以來的第一次擴大會務會報，對於船舶急難事件，其中有3件是遠洋的區外急難，管碧玲透過臉書說，在相當條件下，海巡署將與國際救援同步啟動救援行動；其次，為使國際搜救更符合專業與合理的效率，增設因應情勢條件的救援計畫調整機制。

管碧玲的臉書貼文指出，將建立積極作為與專業效率，兼顧的海上救援新機制。過去半個月來有4件船舶急難事件，其中有3件是遠洋的「區外急難事件」，這4件包括：印度洋模里西斯海域的聯昇發案、太平洋公海的昇豐128案、石垣島海域的新長發88號案，以及彰化外海失火的獅子山共和國船舶案。

管碧玲指出，遠洋海難的救援原本就有依據國際分工的SOP，各國在國際分工下，各有搜救責任區負責，船舶急難時，以「就近有效」「人命優先」的原則，由各責任區負責國家的搜救中心結合海上的「船舶互助」機制進行救援工作。

但在面對家屬的期待下，我國海巡署救援工作，往往在國際分工與專業之外，仍需面對政治及社會因素的挑戰。對於經常面對「為何不派船出去？」的輿論，管碧玲說，如果有我國在第一時間啟動參與，搜救可以更添效率的情境，海巡署確實可以不必只啟動國際救援的行動，可以更積極的同步有所作為。

對於管碧玲在臉書的發言，海委會沒有多表示意見。