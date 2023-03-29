進口平價雞蛋今(29)日於量販通路販售，短短時間就被橫掃一空，然而有傳出盒裝蛋中出現發霉甚至破損的情形。農委會表示，若消費者買到破損雞蛋，可至原購買業者更換。

畜牧處處長張經緯表示，大多進口雞蛋均以海運來台，海運會嚴格要求全程冷鏈，溫度會控制在2到8度的正負5度之間，並會全程溫度監控。

針對上架販售的進口雞蛋出現發霉與破損，張經緯說，很可能是包裝與換盤時部分雞蛋被壓到，假如民眾買到破損雞蛋可拿回到原來購買的店家更換，不過目前運抵的幾批蛋大多都完好無損，保存上也沒有問題。