宏都拉斯與我正式斷交，外界關心台宏自由貿易協定(FTA)是否要斷？經濟部長王美花今天在立法院經濟委員會強調「目前沒有收到宏國方面通知」，至於我方是否會主動去函要求終止反報復？她說會做兩件事來決定，一是先跟外交部討論，其次會儘快找相關廠商來討論，了解(終止)長短期問題。

國民黨立委江啟臣今天質詢，宏都拉斯斷交後說要切斷跟我們所有關係，那FTA會不會因為斷交失去有效性？王美花回應，FTA跟邦交沒有直接關係，但協約裡有訂定，雙方有權可以單方終止，可是要提早通知，「目前並沒收到宏國方面通知」。

對於台宏FTA是否存續，她強調會從兩部份來做，首先跟外交部討論，之後再找有貿易廠商來做溝通。江啟臣反問，我方是否會單方面函文給宏國要求終止？並詢問她個人態度，是支持維持還是應終止？

王美花強調，這有長短期問題要掌握，需要繼續跟產業界溝通，該部很快會約業界來了解。