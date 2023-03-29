進口蛋來了！不只全聯、家樂福，在台中、新竹有47間分店的楓康超市也宣布進口蛋來了，29日起進口白蛋10入售價65元、紅蛋10入售價68元上架，此外各門市每日還會到貨其他契作新鮮冷藏蛋，約每周配貨2至4次。

在台中、新竹有47間分店的楓康超市進口蛋上架。（楓康超市提供／馮惠宜）

為平抑蛋價、解決民眾買不到平價蛋的恐慌，農委會大量進口雞蛋，29日在北部量販通路上架，台中楓康也宣布台中、新竹分店進口蛋上架。

在台中、新竹有47間分店的楓康超市進口蛋上架。（楓康超市提供／馮惠宜）

該超市表示，每次到貨會配發每家分店紅蛋＋白蛋約一店100盒，白蛋來自美國，紅蛋來自澳洲，配合農委會海關流程，提供雞蛋周期，約每周2-4次，目前白蛋10入售價65元、紅蛋10入售價68元，價格會依行情調整。

且除了配合政府專案進口雞蛋，楓康超市各門市每日還會到貨其他契作新鮮冷藏蛋，有別其他賣場的常溫蛋，冷藏蛋品質更佳，鮮度更好！且楓康超市更揪集許多消費常客，成立各店line 群組團購網，透過團購line發送新品或雞蛋到貨訊息，讓很多人直呼非常方便，不會白跑一趟，更是在通路中一個暖心的創舉。