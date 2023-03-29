台南殉職巡警凃明誠今日入祀忠烈祠，由家屬捧著牌位步入忠烈祠。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天舉行112年公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮，去年8月間因台南殺警案殉職的警員凃明誠、曹瑞傑入祀忠烈祠，凃、曹兩家家屬均到場，台南市警察局第二分局民權派出所14名同仁到場，落淚不捨，場面哀戚隆重。

擔任主祭的台南市長黃偉哲說，警界痛失優秀人才，是國家莫大損失，南市府強化各類執勤裝備及訓練設備，陸續配發密錄器、行車紀錄器、水柱型辣椒噴霧器、拋射式電擊器、臂式防暴盾牌等，讓警員值勤更安全。

凃明誠、曹瑞傑去年8月22日查緝重機車竊案時，遭林姓歹徒襲擊殉職，凃明誠享年36歲，曹瑞傑得年27歲，追晉巡官及追頒行政院三等楷模獎章、總統頒發褒揚令等，入祀忠烈祠。南市府29日在南區靈祠舉行「112年公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮」，由市長黃偉哲在南區忠烈祠主祭，並舉行凃明誠、曹瑞傑入祀儀式。

凃明誠是關廟區人，警察專科學校警員班23期畢業，奉派新北市警局樹林分局服務，2016年10月調派南市警局第二分局；曹瑞傑歸仁區人，警察專科學校第32期畢業，分發至台北市警局文山第二分局服務，2021年1月奉派至南市警局第二分局。兩人去年追查失竊機車案，循線前往安南區追查時，遭竊車嫌犯林信吾襲擊，兩警身中55刀，均傷重不治。

民政局長姜淋煌表示，目前供奉於南區忠烈祠之烈士牌位除原入祀烈士301名外，再加上本次殉職故巡官凃明誠及故巡官曹瑞傑，共計303名；另，供奉於新化忠烈祠之牌位共計295名，民政局每年3月29日及9月3日分別舉行忠烈祠春秋祭祀典禮，敬悼為國捐軀烈士成仁取義的忠貞精神。