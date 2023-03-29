緬甸軍政府日前宣布，解散前文人政府實質領袖翁山蘇姬領導的全國民主聯盟和另外39個政黨。

據緬甸國營電視台昨（28）日宣布，共計63個地方和全國性政黨已在昨天的期限前完成註冊，另外40個政黨則因沒有在期限前完成註冊，已自動解散。

自前年2月緬甸軍方政變後，翁山蘇姬目前仍在服刑。

緬甸軍人政府上個月宣布，將把全國緊急狀態延長半年。軍方最高領導人敏昂萊前天（27日）在建軍節的閱兵儀式上表示，會在緊急狀態結束後，舉行全國大選，但沒有說明具體時間。