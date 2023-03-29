勇士近期接連迎戰季後賽卡位戰的競爭對手，27日敗給灰狼後，今碰頭5連勝的鵜鶘，半場還沒結束就面臨20分落後劣勢，不過靠著當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場狂轟39分、8籃板、8助攻及3抄截，勇士最終克服困境，以120比109擊敗鵜鶘，持續穩住西區第7種子的席位。

勇士此戰祭出柯瑞、克雷湯普生（Klay Thompson）、迪文森佐（Dante DiVincenzo）、庫明加（Jonathan Kuminga）及卓雷蒙格林（Draymond Green）的5小陣容，但拿下5連勝並重回附加賽行列的鵜鶘也不是好惹的，勇士首節陷入了雙位數落後，鵜鶘雙星英格拉姆（Brandon Ingram）及麥科倫（C.J. McCollum）上半場合力攻下29分，帶領球隊一度握有20分領先優勢。

次節尾聲，英格拉姆欲突破上籃，遭到格林用肩膀撞出場外，2人隨後發生激烈言語衝突，裁判各給雙方1次技術犯規，收下本季第17次技術犯規的格林除了將被罰款5000美元外，只要再吃下1次就必須得禁賽一場。半場休息後，勇士找回過去最熟悉的劇本，在第3節掀起反攻浪潮，一哥柯瑞8投4中獨拿13分，率領球隊單節猛轟39分，轉眼間勇士只剩下4分落後。

Draymond Green and Brandon Ingram have words and exchange pushes 👀



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末節勇士持續反擊，靠著普爾（Jordan Poole）歐洲步上籃，勇士以95比94反超比分，就沒有再把領先優勢拱手讓出，最終勇士克服20分落後劣勢，以120比109擊退鵜鶘，持續鞏固西區第7種子位置，領先鵜鶘半場勝差。