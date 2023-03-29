苗栗縣各界春祭陣亡官兵及因公殉職烈士暨遙祭黃陵聯合祭典，29日在苗栗市貓裏山忠烈祠舉行，苗栗縣長鍾東錦擔任主祭，向軒轅黃帝暨烈士牌位上香與獻花，儀式莊嚴肅穆，並致贈入祀忠烈祠已故烈士家屬慰問金，表達關懷慰問之意，希望藉由這深具意義的祭典，讓忠義長存的精神與意義能夠代代相傳。

苗栗縣忠烈祠供奉為國家民族捐軀官兵與因公殉職烈士的英靈，每年在春季、秋祭舉辦追悼祭典，以表彰烈士成仁取義精神，感念他們對社會國家的貢獻。

苗栗縣長鍾東錦發贈慰問金給家屬。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

今年春祭祭典29日舉行，由縣長鍾東錦、苗栗縣議會秘書長林來居、苗栗縣後備指揮部指揮官蘇國棟擔任主祭，議員徐功凡、苗栗市長邱鎮軍、縣府各局處主管、本縣各單位代表、縣府員工、烈士家屬、學校校長及學生代表等出席陪祭。

祭典儀式由主祭官上香、獻花、司儀恭讀祭文，全體人員向軒轅黃帝暨烈士牌位行3鞠躬，告慰先烈英靈，儀式簡單隆重、莊嚴肅穆。祭典結束後，縣長鍾東錦致贈入祀忠烈祠已故新竹縣員警孫智華、彭喜炤、本縣救難協會小隊長曾進富、海南島陣前起義義士周林欽、義消小隊長謝慶忠及空軍中校黃聖航等6人家屬每人5000元慰問金，以表慰問。

縣長鍾東錦表示，今年春祭陣亡官兵及因公殉職烈士暨遙祭黃陵聯合祭典除了緬懷先烈為國犧牲的愛國情操，以及義勇之士為鄉親奉獻生命的大愛精神，同時也向因公殉難入祀忠烈祠的新竹縣員警孫智華、彭喜炤、本縣救難協會小隊長曾進富、海南島陣前起義義士周林欽、義消小隊長謝慶忠及空軍中校黃聖航等6人英靈，表達崇敬與追思，並希望讓忠義長存代代相傳，讓年輕的下一代能夠效法他們的精神，努力向上，報效國家。