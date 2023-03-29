博鰲亞洲論壇2023年年會今年恢復全面線下會議，出席的兩岸共同市場基金會董事長詹火生表示，博鰲論壇議題與時俱進且擴大範圍影響力，今年因疫情剛趨緩，加上近期台灣多個團體出訪大陸，導致今年出席代表不多。但認為疫情恢復後，基金會與大陸包含博鰲分論壇、智庫交流等可逐漸恢復日程。

針對RCEP（區域全面經濟夥伴協定）生效1年，是否對「兩岸共同市場」推進帶來影響，詹火生認為兩岸共同市場基金會的關鍵理念，在於幫助台灣追求自由貿易化與制度化，不代表真的只硬性侷限於「兩岸」，實際上與東南亞等國的貿易往來也越來越多，「貿易越自由，對台灣一定只有好處」。

至於就目前前總統馬英九出訪大陸的行程與談話，詹火生認為，目前好在雙方不會過於設限，否則交流說話都不會爽快，認為馬先生去中山陵的用詞中，一開始用民國大陸應該也可以接受，畢竟民國在大陸確實存在。他認為台灣民眾也可以接受到一個現實，就是兩岸要追求和平，如果兩岸不和平對大家都沒有好處，彼此之間要「異中求同、同中求異」。