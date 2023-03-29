法務部擬修法刪除家長對子女的懲戒權，國教行動聯盟今天公布調查，高達7成家長（2461人，70.4％）反對此修法。國教行動聯盟表示，管教是對子女的愛，家長適時、合理管教是孩子發展、學習正向紀律的必要手段，強烈呼籲政府應尊重家長親權之行使。

法務部於3月14日公告民法1085條修法草案，研擬將原條文「父母得於必要範圍內懲戒其子女」修改為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為」。

國教行動聯盟3月23日中午12時至27日中午12時截止進行問卷調查、共回收有效問卷3503份，扣除18歲以下填答者為3470份，其中88％、3055份為有子女之家長身份，其中73.1％2233份子女為18歲以下在學學生)，問卷結果高達七成（2461人，70.4％）反對此修法。

國教行動聯盟與全國家長團體聯盟等家長團體代表全國家長強烈譴責法務部修法草率粗暴、教育部失職漠視家長權益，並呼籲社會各界應重視家長合理管教權是教育、保護孩子權益不可缺的一環，切勿因噎廢食，倒洗澡水連小孩一起倒掉！

國教行動聯盟及全國家長團體聯盟表示，管教是對子女愛的一部分，也是親權不可缺的一部分，他們強烈呼籲政府應尊重家長親權之行使，徒法不足以自行，應回歸理性討論，切勿草率粗暴修法，並應正視政府長期對家庭教育、親職教育投入資源不足的問題，盡快增加家庭教育資源挹注。