已故演員安迪（林富進）與陳慧娥（阿娥）的兒子阿夜（Marz23、本名：林志融）是曾入圍金曲獎最佳樂團獎TRASH樂團的主唱，他與台法混血辣模女友Lea（鄭又寧）交往多年，今(29日)傳出Lea有喜，阿娥將升格當奶奶，對此，唱片公司也已經證實了。

TRASH成軍14年，團員有主唱阿夜、吉他手頤原、貝斯手博文及鼓手金魁剛，2015年便以《歸零》首度入圍金曲最佳樂團，共三次入圍金曲獎，去年他們受訪承認遇過危機，原本因為經濟壓力成員決定要休息半年，準備要合體重組時，剛好遇上安迪因食道癌病逝，在最難過之際，華納唱片突提案想要簽下他們，使他們在那段期間有如坐雲霄飛車，同時歷經了最悲和最喜。

安迪曾現身看兒子阿夜的表演。（圖／中時資料照片）

TRASH四位成員自17、8歲就組團出道，去年首開大型演唱會，阿夜回憶過去的低潮，表示曾恨自己力量薄弱、老天不公，「我們花了4年時間，看看我們今天站在哪裡」。而阿娥受訪，談到兒女感慨表示，安迪生前就鼓勵阿夜要多做自己，如今兒子堅持走出自己的路，創作屬於自己的作品，因而被許多歌迷支持，讓她也備感驕傲，「可惜安迪沒能看到！」

而今傳出阿夜要當爸，華納音樂證實此事，經紀人依凡說：「Marz23其實沒有刻意隱瞞，只是希望選擇更好的時機點公布這項好消息，分享為人父的喜悅」。又由於阿夜最近工作滿檔，昨天才結束香港的兩場商演和宣傳活動，緊接而來還有個人新專輯和四月的新單曲，以及後面排的商演活動，雖然忙碌，但與女友非常開心迎接這項好消息。