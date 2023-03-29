今年2月初，台中市某高中學生不堪師長長期栽贓霸凌，選擇輕生，引發各界關注；高雄某國小露營時，上百人遭委外輔導員罰跪，近來還傳出多起幼兒園教保員虐童事件。立法院民眾黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿、立法委員陳琬惠與台北市議員林珍羽今（29）天召開記者會，要求政府訂定不適任教師淘汰方法，教育部更要主動積極介入調查，各級學校委外辦理活動也應明確規定權責。

賴香伶直言，《黑暗榮耀》只是戲劇，不是所有學生都有機會等到長大再復仇。台中某高中學生從去年10月中開始，屢遭師長栽贓，最後被迫簽下退學切結書，今年2月學生「以死明志」，當中長達4個月時間，沒有任何輔導機制介入，只由校方片面宣稱該生與輔導老師關係良好，校園內輔導與通報機制完全不透明，才會導致本該有機會挽救的生命白白消逝。

賴香伶表示，近日高雄市與桃園市也發生老師與教保員虐童事件，至少10多位孩童受害，校園霸凌與虐童事件頻傳，校方隻手遮天，全靠吹哨者與媒體曝光，相關單位才願意動起來，冰凍三尺非一日之寒，校內通報管道必須維持暢通，主管機關也要具備主動介入調查的意識與能力，在保護當事人個資的前提下，調查結果也應公開透明，才能避免類似事件一再發生。

張其祿指出，教育及管教品質的維護，應該回歸教育專業上，像是各級學校相關教育活動委外辦理時，教育行政機關必須提供合約範本、應記載事項，並且擴大將教育法規對於教育的規定明確寫入合約中，詳細規定委外人員於教育現場的管教行為準則，並設立再檢視的流程；於現場安排有教育專業老師督導、輔助，必要時能及時介入處理，以完備事前預防及課責機制。

張其祿表示，像是校外教學、技能學習等活動，政府應積極擴大辦理對教育現場「非具備教育專業」之相關人員的教育訓練，對於督導活動的老師、受委託的委外單位、旅行社及非教育專業的活動人員，安排合適的行前課程及活動前宣導，確保人員能有正確的管教態度。此外，如課後才藝班、運動課程、安親班及補習班的教練、行政人員、技術性人員都會對學生涉及某種程度管教，但因缺少「教育專業訓練及經驗」，管教問題也層出不窮。政府有必要對立案機構、課程主辦方，建立明確的宣導及訓練機制，落實維持管教及教學品質，減少類似爭議再發生。

陳琬惠表示，教育部統計，2018年到2021年每年不適任教師維持在30，40人之間，大概每年只會淘汰10到20人，形成「進多出少」或「只進不出」的情況，政府應明定不適任教師淘汰方法。此外，台灣《校園霸凌防治法》一讀之後，還躺在立法院無人聞問，應儘速完善法規，包含防止報復性誣告的保護措施，以及主導騷擾、霸凌、威脅事件調查的校安小組組成等都需明確規範。

陳琬惠強調，從過去的案例來看，已經不只發生一次，霸凌方同時掌握了組織內的反霸凌機制、反性侵機制，因此要讓校園能夠真正的對抗霸凌，合理的第三方機制需要納進反霸凌及反暴力體系；校安小組、心輔中心、性平小組，應該納入專業人員與專業NGO代表，避免事件成為圍牆內的秘密，反而加強加害者的權利，而非保護受害者。

林珍羽指出，2019年兒福聯盟做過統計，39.8％的家長表示自己的孩子曾遭遇霸凌經驗，然而同一年全台中小學霸凌通報卻只有791案，如此大的落差讓人不寒而慄。希望校方在第一線防治校園霸凌，然而防治霸凌的機制有時竟變成發動霸凌的人，又有誰能去幫助被欺負的孩子？

民眾黨呼籲，如今校園霸凌事件層出不窮，教育部與地方政府應該積極防堵不適任教師進入校園，也要制定淘汰機制，且需完善通報系統，調查小組也要納入公正第三方人士，才能給學生一個安心的學習環境。

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