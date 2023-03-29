1992年出道的韓國搖滾樂團「N.EX.T」吉他手林昌洙（Lim Chang Soo），本月25日凌晨在越南林同省騎摩托車時，驚傳撞到電線桿後，被送醫搶救仍無效，享年54歲。

根據越南媒體《越通社》報導，林同省大叻市警方表示，林昌洙25日凌晨2點30分，騎著摩托車在陳興道街上奔馳，卻在行駛到第十坊雄王街時發生車禍，警方到現場調查後，確定林昌洙撞到一根電線桿後摔倒在地，被路人送往醫院急救，因傷勢過重不幸過世。據悉，林昌洙近期到越南旅遊，已預約22日至28日的住宿，卻在25日不幸罹難。

N.EX.T可能對台灣人較為陌生，但對南韓搖滾樂影響深遠，常推出批評社會不公的挑釁性歌曲，而經典歌曲《獻上給你》為90年代南韓校園活動及啦啦隊表演的御用歌曲，也被後輩藝人傳唱至今，2018年平昌冬季奧運閉幕式典禮，該曲就曾出現過。

而林昌洙是N.EX.T第二位殞落的成員，主唱申海哲2014年開刀動腸道手術時心臟驟停，併發腹膜炎和敗血症，昏迷5天後不幸病逝，留下妻子和一對兒女；如今林昌洙因車禍過世，令N.EX.T粉絲心痛不已。