王室專家說 查爾斯壓不住哈利和梅根的尖酸刻薄

哈利和梅根天不怕、地不怕，勇於挑戰英國王室。專家說，每當英王查爾斯要做有關他倆的決定時，就會擔心害怕地幾近「癱瘓」。

據《太陽報》（The Sun）和《紐約郵報》（New York Post）28日報導，王室傳記作家和評論員鮑爾（Tom Bower）認為，預定5月6日要加冕的查爾斯一直掙扎不已，絞盡腦汁要如何處理哈利夫妻在這歷史性盛事中的問題。

他指出，「查爾斯因恐懼和優柔寡斷而癱瘓無力，無法遏制薩塞克斯公爵夫婦的尖酸刻薄。」查爾斯在盤算如何讓哈利夫妻出席加冕典禮時，又故態復萌——顯得「猶豫不決，並擔心個人形象」。

King Charles ‘paralyzed by fear’ over Meghan, Harry as he risks ‘humiliation’: expert https://t.co/KpD8WVUJTb pic.twitter.com/5oJwrLwbuK — New York Post (@nypost) March 28, 2023

要是兩人出席這歷史盛事，他就得冒著鋒頭被搶走的風險。鮑爾說，自從梅根和哈利脫英後，就不斷羞辱查爾斯和王室。雖然梅根夫婦最近已接獲邀請，但仍在考慮，要不要遠道出席。

據說哈利夫婦出席加冕典禮有一堆要求，例如，當加冕儀式進行時，他們要在白金漢宮（Buckingham Palace）陽台上有一席之地，還有在慶祝活動時，要提及他們的兒子亞契和女兒莉莉貝。但王室消息人士擔心，這麼做會讓這歷史性盛事陷入「混亂」。