台中一名高中生疑因師長集體霸凌致死，醫師姜冠宇回憶起自身經驗說，他小時候也曾經被師長帶頭霸凌，那段過去帶給他很多痛苦，抹滅他的童年尊嚴，因此他呼籲這類型的事件要好好處理，因為若弄不好，純潔校園也將會成為一片地獄。

姜冠宇今在臉書上分享，惡質的教育者從教育體系中剔除是有必要的，他小學三、四年級時，班級之間有秩序競賽和清潔競賽，如果班上沒有拿到獎牌，全班就會被老師臭罵一頓，而且很多同學會被點名狂罵，而老師的言詞尖酸刻薄，讓被點到的學生陷入無盡的懊悔與自責。

姜冠宇表示，當時有些家長會給老師送禮，後來他們的孩子就會被捧為班級幹部，而那些沒有送禮的家長，他們的孩子則會變成被霸凌的目標。在這樣的環境下，班上同學間的階級觀念也逐漸凸顯出來，而這位老師又很擅長搧風點火，引導著部分同學去羞辱欺凌其他同學。

姜冠宇指出，老師教學生幫自己的同學取難聽的綽號，甚至公開嘲笑那些不受歡迎的學生，而他當時學習比較慢，家裡也沒有給老師送禮，父母聽聞老師的作為後，曾寫信給學校希望能處理，但校長並未處理，也許是認為這位老師帶的班級周周競賽優異，可以激起大家競爭的態度，又或是校長根本沒有人權觀念，所以不想處理。

姜冠宇說，老師知道他去「告狀」以後，開始變本加厲對待他，而他的爸媽知道了卻擔憂工作不方便接送他，因此堅持未幫他轉學，而他就這樣被欺負排擠，導致他的童年尊嚴被剝奪殆盡，也導致他出現很多的心理障礙，未來耗費很多力氣才克服。直到長大以後，他才明白一切不是他的錯。

姜冠宇說，這樣可怕的老師，在他小的時候很常見，如今看到台中一位高中生被師長霸凌致死，他才發現原來現在這個少子化、爸媽把孩子當寶的年代，還是一樣有這種恐怖的師長，這個社會根本沒有改變。大家都覺得壞醫師要吊銷執照，不可以讓他們接觸病人，但為什麼很少看社會體制要求有問題的老師永遠離開職場。

姜冠宇表示，師長帶頭霸凌學生是大忌，而那些旁觀並認可這個過程的學生，可能都會是恐怖的種子，就像是電影《無聲》一樣，如果處理不好，純潔校園也會成為一片地獄，而孩子就算沒死，終生也會認為這個世界根本沒有希望。