耳硬化症會經由基因遺傳，若有聽力變差情形，或親戚中有人從年輕時聽力就較差的人，建議可到醫院接受聽力檢查。（新竹台大分院提供／邱立雅竹縣傳真）

56歲的張先生因兩年多來感覺左耳聽力變差，並在某區域醫院求診後，經檢查耳膜完整，也沒有化膿感染情形，被診斷為疑似耳硬化症，經建議轉到新竹台大分院生醫醫院竹北院區耳鼻喉部就診，檢查後確認為左耳耳硬化症，並發現聽力已達到重度聽損，張先生與醫師討論後，決定接受內視鏡耳硬化症鐙骨手術，術後恢復良好，身體不適感減除許多，且左耳聽力狀況改善，隔天即返家休養。

新竹台大分院耳鼻喉部醫師羅大烜表示，耳硬化症是中耳中的骨質病變，當病變影響到聽小骨中的鐙骨時，聲音傳導就會變差，造成病人聽力減退。耳硬化症常見於白種人，並且患者以女性較多（女性比男性約為2比1）。另耳硬化症會經由基因遺傳，因此約有一半的病人可發現家族遺傳現象。

羅大烜表示，此病症大多需經聽力檢查及電腦斷層診斷，而常見的症狀是聽力變差及耳鳴，聽力變差是最主要的症狀，大多是單耳、逐漸的聽力變差，初期以低頻率的聽力喪失為表現，隨時間其他頻率的聽力也會逐漸變差，並且可能由單耳演變成雙耳聽力均下降。第2常見的症狀為耳鳴，大約70％的病人會發生耳鳴。耳鳴的表現相當多樣，可能為嗡嗡聲、嘶嘶聲、隆隆聲、鈴聲等。另其他耳硬化症的症狀包括頭暈、平衡感變差等，但發生的機率很低。

耳硬化症目前尚無有效的藥物可供治療，而手術是最有效的治療方法，但對耳硬化症早期還不需手術的病人或無法接受手術者，可以配戴助聽器改善聽力。羅大烜說明，耳硬化症的手術為針對鐙骨的精細手術，鐙骨是人體最小的骨頭，耳硬化症手術需將病變的鐙骨截除，再置放活塞式的人工聽小骨替代鐙骨來傳導聲音，如此可以改善聽力。

傳統的手術方法需要從耳後打開1個約5公分的傷口進行手術，術後並需要頭部繃帶包紮，而使用內視鏡方法進行此手術，可達到微創目的，免除耳後傷口，術後也不用頭部繃帶包紮，病人可以較早出院，回復一般生活。

羅大烜提醒，病人手術完應避免用力擤鼻子、打噴嚏、咳嗽等震動到耳膜的動作，以及避免快速轉動頭部或者搭飛機、登高山等會影響癒合的行為。有些病人會有術後併發症，比如耳鳴、頭暈、聽覺過度敏感、顏面神經麻痺、聽力下降等，大多是暫時性的，然而仍有少數病人會發生長期併發症，因此有意進行手術的病人一定需與醫師充分討論後再進行手術。

若自己有聽力變差情形，或親戚中有人從年輕時聽力就較差的人，羅大烜建議可到醫院接受聽力檢查，以鑑別是否有耳硬化症，並和醫師討論適合的治療方法。新竹台大分院有4位專業聽力師提供專業檢測，以及完整的手術室設備及團隊，針對耳硬化症提供完整諮詢及評估治療。