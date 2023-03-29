嘉義地區近3年來有1125人次申請勞工職業災害，而傷病占9成以上，為協助勞工職傷病後能復建、重回職場，嘉義市天主教聖馬爾定醫院通過勞動部「職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專業機構」的雙認證，今天揭牌。

聖馬爾定醫院今年通過勞動部雙認證，提供受災勞工醫療、復健、工作能力評估、補助請領諮詢等一條龍服務，今天由勞動部職業安全衛生署副署長林毓堂、嘉義市副市長陳淑慧、市政府衛生局長廖育瑋、市政府社會處副處長溫秋蘭、醫院院長陳美惠、嘉義縣政府勞工暨青年發展處長陳奕翰處長共同揭牌。

目前全國有15家職業傷病診治專責醫院、28家職災職能復健專責醫院，聖馬爾定醫院是嘉義地區唯一通過勞動部雙認證之專責醫院。

嘉義市天主教聖馬爾定醫院獲勞動部職傷病診治及復健雙認證，今天揭牌。（廖素慧攝）

聖馬爾定醫院職業醫學中心吳偉涵主任表示，該院2008年加入職業傷病診治網絡機構，開設職傷門診，提供診斷治療、醫療復健、職能復健、相關轉介資源等整合性服務，並為職傷病勞工客製化漸進式復工計畫，2017至2022年累計服務逾1700位職災勞工，代表服務了1700戶家庭。

院方表示，嘉義地區陸續有廠商進駐工業或科技園區，根據勞動部職業災害統計資料，2019至2021年嘉義縣市申請勞工職業災害共計1125人次，平均每年375人次，職業傷病93％、失能佔6.3％、死亡1.8％，職醫中心就是要協助職災勞工重返職場，讓勞工家庭能重建。