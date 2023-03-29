香港信報報導，深成指反覆走高，最多跌26點或0.23％，最低至11,538點，最多升43點或0.38％，最高至11,608點，半日收盤報11,595點，升31點或0.27％，成交額為3,569.76億元。
滬深300指數收報4,009點，升9點或0.24％，創業板指數收報2,375點，升6點或0.26％。
各類股個別發展，石油股跌逾2％，水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、金融、房地產、煤炭、化工股偏軟，酒店旅遊股升逾1％，汽車製造、傳媒娛樂股靠穩。
大陸股市29日半日個別發展。上證指數早盤最多升9點或0.28％，最高至3,254點後轉跌，最多跌15點或0.49％，最低至3,229點，半日收盤報3,243點，跌1點或0.04％，成交額為人民幣（下同）2,399.41億元。
香港信報報導，深成指反覆走高，最多跌26點或0.23％，最低至11,538點，最多升43點或0.38％，最高至11,608點，半日收盤報11,595點，升31點或0.27％，成交額為3,569.76億元。
滬深300指數收報4,009點，升9點或0.24％，創業板指數收報2,375點，升6點或0.26％。
各類股個別發展，石油股跌逾2％，水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、金融、房地產、煤炭、化工股偏軟，酒店旅遊股升逾1％，汽車製造、傳媒娛樂股靠穩。
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