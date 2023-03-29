大陸股市29日半日個別發展。上證指數早盤最多升9點或0.28％，最高至3,254點後轉跌，最多跌15點或0.49％，最低至3,229點，半日收盤報3,243點，跌1點或0.04％，成交額為人民幣（下同）2,399.41億元。