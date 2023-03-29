金管會也表示，已責成各期貨商須加強注意其客戶之部位狀況及風險控管，若遇國際金融市場波動達一定幅度，期貨商可提醒客戶注意市場波動風險及預先瞭解帳戶保證金可能變化狀況。

金管會指出，期貨商提醒，將以利客戶安排相關資金調度或規劃持有部位調整方式，以避免在國內期貨市場連假過後恢復交易時，因未及時補足保證金，致期貨商依受託契約執行代為沖銷。