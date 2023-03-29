公視《浩克慢遊》今年3月推出全新第5季主題「英雄的旅程」，由知名作家暨金鐘獎節目主持人王浩一及劉克襄，再度攜手帶領觀眾欣賞台灣之美，已主持到第5季，王浩一認為「浪漫」是節目《浩克慢遊》的潛基因，尤其在本季更是浪漫破表。

《浩克慢遊》製作人林彥輝分享，這季主題的靈感來自在旅行途中，遇見的那些堅守信念的人們，並且希望能透過本季節目，學習他們的勇敢，以及感謝他們的付出，旅行是一種自我療癒的過程。

主持人浩一分享本季開拍第一站就先來到離島金門，與劉克襄2人先後抵達金門機場後，立刻直奔料羅灣南端海邊做拍攝。有鑑於元朝時代金門就是養馬的地方，製作單位便特別安排一場2人雙駿在海邊散步，令王浩一直呼：「真浪漫。」

在第8集節目中，王浩一與劉克襄來到中橫公路的東段也就是花蓮太魯閣，王浩一回憶起拍攝當天，腳本指示要他們搭校車前去群山裡的森林小學「西寶國小」。他們在車站亭與一群小學生一起等校車，先是一陣老小閒聊，當孩子們知道他們目的地是要去參訪學校後，竟有人說：「來參訪我們學校的節目主持人，你們是最老最醜的。」讓王浩一與劉克襄一陣狂笑。

王浩一（右）笑說與劉克襄年紀算是台灣版的花漾爺爺。（公視提供）

對於小孩的驚人言論，劉克襄表示自己欣然接受，王浩一則說他們倆早已享受敬老票優待了，「最老」沒啥好爭議的，還笑說：「我們倆算是台灣版的花漾爺爺了吧！」

《浩克慢遊》每周四中午12點公視影音平台「公視＋」搶先上架限時7天免費看、晚間9點公視頻道播出、公視三台每周日晚間7點重播；明（30日）將播出王浩一與劉克襄探訪南投草屯、霧峰集數，在看得見玉山，被田野環繞的登瀛書院，2位大叔在沉靜文風下將開啟旅行。