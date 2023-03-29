男子陳柏諺去年10月殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，士林地院29日開庭，陳坦承加工輕生，否認殺人，法官根據員警提供的密錄器，當庭勘驗陳男吞藥送醫過程，發現陳男告訴員警「我殺了人」後，在床上、擔架上都有露出微笑，辯護人認為，譯文中「微笑」有主觀評價，要求改為「嘴角上揚」，但檢察官認為影片很清楚不須修改，陳柏諺說不記得了。

陳柏諺去年10月13日殺害蔡女後，下午返家打電話轉知父母想要尋短，經三峽當地警方到場，他告訴員警「我殺了人」，同時說出女友陳屍在士林區，經警消將陳男送醫救治，法院勘驗到場處理員警密錄器，還原第一時間陳男精神狀態，以及與員警對話內容。

密錄器畫面顯示，陳男躺在租屋處的房間床墊上，告訴員警「我殺了人」，並說出死者是女友，員警立刻將地址轉傳給同事，派人前往事發地查證。

影片顯示，陳講述地址時，嘴角上揚疑露出微笑，自行上擔架時，也露出微笑，進電梯時，陳母陪同在一旁說「一直跟你說，你自己怎樣沒關係，不要傷害別人」，當擔架推出電梯時，陳男再次露出微笑，並且眼神飄移，救護車鳴笛到醫院途中，陳又告訴員警「她想死，吃重度憂鬱症藥」，並稱自己有蔡女住家鑰匙，鑰匙放在他的轎車上，員警立刻住處地下室尋找。

辯護人認為勘驗筆錄記載「微笑」帶主觀評價，會引起誤會，請法官將「微笑」改為「嘴角上揚」，而眼神飄移改成「眼神未定、視線移動」，法官則稱，有幾段確實有「微笑」，並將律師意見記載筆錄，並未同意更改「微笑」一詞。

另外法院囑託醫院進行「量刑鑑定」，上次開庭辯護人希望能多一點選擇，不能因為要儘速結案，影響被告人權，希望除了榮總以外，多找幾間醫院評估，法官提供台大醫院、馬偕醫院、台安醫院以及萬芳醫院等選擇，由於台大要排到明年3月才能評估不適合外，將根據3間醫院所提供的鑑定方法擇一進行評估。

辯護人則稱，萬芳醫院吳醫師比較專業，且具有馬來西亞籍身分，希望法院列為第一考量，若沒有其他選擇，建議由吳醫師擔任鑑定人，法官諭知候核辦。

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