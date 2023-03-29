全台咖啡年產值約800億元，近4成民眾每天會喝一杯以上的咖啡，星巴克慶祝登台25週年，只要身分證有2數字就可享有買一送一；7-11則攜蜜蜂工坊自4月5日起首推「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，限時享第2杯半價優惠，預計帶動相關類別業績成長2成。

星巴克登台灣市場25週年，迎來壓軸活動「讓5們聚在一起【好友分享日】活動」，30日及31日，於活動期間當日11點至20點，顧客憑含有2、5兩個數字的任一證件，至門市購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

7-11「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」60元起。（7-11提供）

7-11去年暑假推「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」，銷售至今已突破150萬杯；4月5日起再推「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，嚴選CITY CAFE香醇多層次「美式咖啡」調和「在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜」，果香清甜、蜜味豐厚，4月5日至4月18日止，CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠。

Mister Donut「雪兔寶寶」45元。（Mister Donut提供）

不只咖啡有優惠，甜甜圈品牌Mister Donut也推超萌甜甜圈慶兒童節，全新上市Q萌的「雪兔寶寶」將人氣小波堤圈裹上爽口的優格可可沾醬化身迷你雪兔大軍；另4月5日前購買任選10入甜甜圈即可享299元優惠，平均一顆甜甜圈不用30元。