普華永道在博鰲亞洲論壇年會期間發佈《第26期全球CEO調研中國報告》，顯示全球CEO對於未來12個月全球經濟增長的擔憂達到歷史最高，持悲觀態度者升至73％。但大陸CEO比全球同行樂觀，有42％的大陸受訪CEO對未來1年全球經濟增長懷有信心。

但報告顯示，大陸CEO對公共衛生風險的擔憂減少，伴隨的是對通膨和地緣政治風險的憂慮加深。短期來看，大陸CEO最關注的威脅主要為地緣政治衝突占比33％、通膨32％與公共衛生風險27％。香港CEO也最擔心地緣政治沖徒占比48％、通膨43％與宏觀經濟波動40％。

而在29日舉辦的博鰲分論壇「全球地緣政治展望」討論時，前聯合國副祕書長劉振民認為，俄烏危機可能要採取兩步走的戰略，第一是討論要怎麼樣停火、停戰的問題；第二步再探討怎麼結束這個危機。

劉振民說，現在有人擔心說探討結束危機很困難，但縱觀歷史和世界，很多的危機都是從停火開始，也讚賞大陸官方發佈有關和平解決烏克蘭危機的10點建議。它同時提到，俄烏危機也凸顯出歐洲的安全機制出了問題，未來當烏克蘭危機結束以後，希望歐洲國家以及聯合國要幫助建立新的歐洲安全框架。