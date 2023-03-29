太魯閣國家公園內鬼斧神工般的險峻壯觀峽谷景緻，每年均吸引著許多外國旅人走訪欣賞，位在花蓮的國立東華大學日前帶著校內近70名外籍生、交換生，赴園內各個特色景點，體驗太魯閣的壯麗風景，並透過導遊解說，認識當地的歷史文化。

東華大學國際事務處「太魯閣文化之旅行」行之多年，校方日前帶領約70位不同國家的外籍生、台歐受獎生、華語生及煙臺大學的大陸交換生等，到清水斷崖及太魯閣國家公園內，探索花蓮的地理人文，並認識太魯閣族的傳統文化。

國立東華大學日前帶著校內近70名外籍生、交換生到清水斷崖，欣賞太平洋的無敵海景。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

東華大學說，旅行首站先抵達座落在太平洋的清水斷崖，當時的好天氣迎來許多遊客，其中一群騎著哈雷機車的大叔騎士團，吸引著外籍生們的目光，經交流後，才知道騎士們當天正挑戰「日環」，從高雄出發後，預計在一天內完成環島目標，讓學生們大開眼界，嘖嘖稱奇。

走訪完清水斷崖後，校方也安排學生到太魯閣國家公園內的多個景點，包括砂卡礑步道、布洛灣、山月吊橋及九曲洞等，壯麗風景及險峻峽谷景緻，令學生們相當著迷，且經導遊解說後，更加認識太魯閣國家公園的歷史與文化，紛紛表示這趟旅程帶給他們相當深刻的體驗。

東華大學表示，此次活動在深耕計畫的支持下，讓來自不同國家的學生們，認識花蓮在地特色文化、地理和人文，透過熱絡交流加深彼此間的了解，從而推動不同國家文化交流和建立友誼，未來將繼續舉辦多元的校內、外活動，帶領更多外籍生們感受台灣的獨特文化，推動國際間的文化交流和合作。