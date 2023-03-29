長輩們第一次搭乘高鐵，表情掩不住的興奮。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

為鼓勵偏鄉獨居長者走出家門，新竹縣府運用公益彩券盈餘基金，並由台灣高鐵公司全額贊助車資，委託社團法人台灣社工人共好發展協會辦理「奔馳高鐵、漫遊左營」活動，邀請37名不曾搭乘過高鐵的獨居老人，體驗搭乘高鐵的快感，同時遊覽高雄龍虎塔眺望蓮池潭，一圓搭高鐵出遊的夢想。

37名長者29日開心相聚在高鐵新竹站，準備前往高雄1日遊，現場舉行熱鬧的贈票儀式，由高鐵新竹站站長林鶯沙送上祝福，歡送他們搭乘高鐵。此次台灣高鐵不僅全額贊助車資，還特別準備高鐵便當作為長輩們的晚餐，對於想搭乘高鐵，但經濟上相對弱勢的獨居長者而言，是最溫暖的禮物。

社會處表示，為照顧縣內獨居老人，縣府委託台灣社工人共好發展協會辦理獨居老人個案管理及社區關懷服務，經過協會評估長者身心狀況，並確認長輩出遊意願後，邀請37位長輩參加活動，其中最高齡的已經超過90歲，有幾位長輩因行動不便，但聽聞有機會搭乘高鐵，都十分興奮，不減出遊興致。

85歲的關西鄒阿公開心的說，每次到竹北看醫生，都會看到高鐵呼嘯而過，但從來沒坐過，這次終於輪到他體驗了，坐起來感覺又快又穩。73歲峨眉劉阿婆則表示，高鐵的速度很快，「咻一下就過了」，她一直很好奇坐在車上能不能看清楚窗外的景色，今天終於實現願望。

社會處說，新竹縣目前列冊關懷的獨居老人有757人，由縣內6個獨居老人關懷單位定期提供關懷訪視及電話問安等服務，期盼更多人投入關懷弱勢長者的行列，有意願擔任志工者，可聯繫台灣社工人共好發展協會。