中保科技副董事長林建涵指出，未來將在智慧城市的願景與低碳永續的發展目標下，非常盼望與政府單位間的合作能減少POC(Proof of Concept)模式，因為POC過多不僅整合困難，提供的服務也會在POC終止後中斷，無法提供給市民長期穩定的服務，因此期待能降低POC模式，讓資通訊廠商有機會更快速在場域中提供服務，提供產業界更多發展空間，並同步加速永續城市的進程，提升城市競爭力。

近年來中保科技配合政府政策，協力許多公部門發展建置多項AI智慧服務跟技術，陸續在各城市應用中，像是目前持續運行於新北淡水、高雄輕軌的「軌道智慧防護系統」，也獲得「2023智慧城市創新應用獎」。中保科利用AIoT創新科技，積極落實永續智慧城市領航的願景，也是各縣市政府發展智慧治理的最佳夥伴。

以智慧建築應用為例，中保科技迄今已累積3868個智慧建築案場，協助社區建物提供環境監控、智慧整合管理、安全防災、停車場管理、健康照護、影像監控，與資通訊系統的建置，可為建案需求協助取得智慧建築認證標章，預備更安全、安心且便利的社區居住環境。