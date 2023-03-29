愛迪達在周一提交給商標局的文件指出，「黑人的命也是命」基金會的黃色條紋設計，將使其與自己著名的三條條紋標誌相混淆。愛迪達試圖阻止該集團申請將這種設計用在出售的商品上，例如愛迪達同樣也有產品的襯衫、帽子和手袋。

愛迪達在文件中說，該公司自1952年以來一直使用該標誌，每年為該標誌投下鉅額行銷費用，並且已經獲得國際的名聲以及巨大的公眾認同。

關於三條線的商標，愛迪達自2008年以來已經提出超過90起訴訟，簽下超過200項和解協議。

愛迪達此前也對時尚品牌Thom Browne的四條平行線圖案設計提出法律訴訟，法院在今年一月裁定Thom Browne沒有侵犯商標權。

「黑人的命也是命」於10年前興起，旨在對抗警方對黑人的暴力行為。2020年11月該組織申請了一個聯邦商標，包括黃色三條線圖案，並用於一系列產品，包括服飾、出版品、手提袋、手鐲和杯子。