晶片業的噩夢結束了？美國最大記憶體晶片廠美光周二公布第三季財務預測，營業額有望達到39億美元，比分析師預期的37.5億美元及繼續裁員還要出色許多，這讓市場感到相當驚喜，晶片業度過低迷時期後有望捲土重來。

美國財經媒體報導，美光執行長Sanjay Mehrotra在聲明中透露，我們認為記憶體晶片供需不平衡的問題將逐漸改善。美光早早削減生產量或許是快速反彈的關鍵，Sanjay Mehrotra說：「不同的公司採取不一樣的策略，如果選擇削減供應量，可能會加速復甦。」

報導提到，美光已經裁員15%，今年資本支出也會減少40%至70億美元，目前未有進一步裁員的計畫。看好晶片業景氣復甦，美光股價今年以來已上漲19%，而周二發布財測後盤後股價上漲1%。

Sanjay Mehrotra提到，與過去的低迷時期相比，公司能夠實現更為穩定獲利表現，現在晶片業更關注利潤而不是市占率，這會讓產業更具有彈性，記憶體晶片的用途也會比以前增加許多。