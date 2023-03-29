以股價排序，台股的高端奢侈消費生活概念股有富邦媒、和泰車、寶雅、東哥遊艇、大學光、王品、晶華、德麥、豆府、瓦城、汎德永業、麗豐-KY、亞洲藏壽司、漢來美食等。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，因2022年台股上市櫃公司獲利大幅成長，將發出高額的員工紅利，目前已確定優於前一年度年1,661億元的規模，逼近2千億大關，再創新高，預計股東會後發放給員工，隨著豐沛的員工紅利入帳，預料此將刺激高端奢侈消費產業的業績水漲船高。