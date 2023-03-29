台灣智庫民調中心委託大地民意研究公司執行 「台灣青年政策意向調查」，去年18歲公民權修憲未過關，也反映在民調結果中。民調訪問各項青年政策，民眾依照急迫性評分，民眾認為「青年婚生教養與長者照護相關政策的擬定」最為急迫（8.05分），排名最後的議題為評分5.83的「青年參政權，如降低被選舉年齡、鼓勵青年參政與參選相關政策」，且教育程度越高的民眾認為越不急迫。

對各項青年政策提出急迫性評分方面，民眾認為「青年婚生教養與長者照護相關政策的擬定」最為急迫（8.05分）。其次為「解決青年世代貧窮，如低薪過勞」，評分為7.89，其中以30-39歲的民眾最關心此議題。再者為「青年就業與創業，如職前訓練、就業媒合、青年創業貸款」，評分為7.80，以40-49歲的民眾認為此類政策的制定最為急迫。排名第4的是「青年教育學習，如放寬修業年限、強化學以致用、增加在職訓練、推動國際連結」，評分為7.60。

「青年居住與交通」以7.53分排名第5。「國家安全議題，如兵役政策與民防政策」，以7.38排名第6。排名倒數第二的是「青年生活體驗，如遊學及國內外壯遊補助、志工交流、增加國際經驗」，評分為6.64。排名最後的議題為評分5.83的「青年參政權，如降低被選舉年齡、鼓勵青年參政與參選相關政策」，教育程度越高的民眾認為越不急迫。

針對「哪一個政黨提出的青年政策比較有吸引力」的提問，17％的民眾認為民進黨提出的青年政策較有吸引力，僅有6％的民眾認為國民黨青年政策具有吸引力，其他選擇民眾黨以及時代力量的民眾分別為3％、1％。但值得注意的是，有高達70％的台灣民眾不了解台灣各政黨青年政策的內容與方向。

台灣青年基金會董事、東海大學政治系教授沈有忠指出，或許因為三明治世代的壓力，看到青年人對傳統政治參與比較冷感，但是政府可以投入資源讓年輕人可以在社區及在地進行公共參與，促進青年朋友在政治參與上的多元化及多樣化。這次民調顯示這些青年問題有跨世代、跨黨派、跨地域的高度共識，政府跟各黨派都應該更重視年輕人的議題。在民調中，各黨派得到的青年支持程度都不高，國家及各黨派應該要為了青年提出未來的願景。期許2024總統大選，各候選人能夠提出青年政策白皮書。這些青年問題，透過政府組織調整及青年基本法的提出，希望能有更系統性的解決。

台灣教授協會理事、淡江大學歷史系助理教授鄭睦群認為，這份民調40歲以上的受訪者有69％，其實顯示了跨世代對於青年世代的焦慮。政府這幾年努力地推動長照政策，但是更根本的，照顧年輕世代，其實就是照顧長輩。雖然政府用數字說明台灣經濟是往前走，但是年輕世代感受的卻是貧窮，雖然調薪，但是實際生活錢不夠用。過去廣設大學的後果，讓年輕人讀大學，卻對自己的未來沒有清楚藍圖。如果國家發生戰爭，青年人的角色便是會在前線，政府應該讓年青人更清楚了解當兵的實際狀況，而且更有尊嚴地服役。