高雄1名沈姓男子雇用20名男女，涉嫌為越南博弈網站洗錢。高雄警方查出集團藏在苓雅區某大樓中，日前前往查緝，查扣上百支插越南電話卡的手機，並從帳冊發現短短10個月內，他們已幫博弈網站洗錢達3兆越南盾，折合新台幣約44億8845萬元。

據了解，40歲的沈姓主嫌去年5月起，租用住宅大樓替越南博弈網站等集團洗錢，為了躲避警方追緝，還多次轉換據點，並以高薪、工作輕鬆為誘因，在網路招募10男10女，分為3班制輪番運作，以自動化程式輔助洗錢。

高市刑大科偵隊破獲藏身在住宅大樓的博弈水房。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市刑警大隊科偵隊等單位，於16日前往破獲藏匿在苓雅區住宅大樓中的博弈洗錢集團，逮捕以沈姓犯嫌為首的21名水房成員，現場查扣電腦主機10組，還有多達108支插越南電話卡的手機排成手機牆，及網路設備等犯罪所得及證物，全案以違反刑法賭博罪、洗錢防制法、移請高雄地檢署偵辦。

警方調查，經查該集團為分散遭警方查緝風險，選擇與一般上班族相同時段，偽裝為住戶出門上班，頻繁轉移設備及人員。並以境外帳戶層層轉帳來躲避查緝，透過每支手機所插的越南電話卡，取得越南人頭戶的網銀認證碼後，幫博弈網站線上儲值、出金，每筆可抽千分之3，短短10個月內經手賭博網站入金、出金洗錢金額超過3兆5235億越南盾，換算新台幣也多達44億元8845萬元，估計不法所得約新台幣1500萬元。