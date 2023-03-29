日本帥哥廚師崎楓年僅25歲，便在銀座開設高級日本料理店「IZUKU」並擔任主廚，活躍於日本美食界。豈料，近日卻傳出，崎楓真涉嫌於1月入侵女性友人家，向對方襲胸猥褻，遭到警方逮捕。崎楓真本人則稱自己當時喝醉了，什麼都不記得。

年僅25歲的名廚崎楓真擁有高顏值與精湛廚藝，於日本美食界有極高知名度，未料近來爆出醜聞，傳出他於1月15日清晨涉嫌侵入東京都墨田區的公寓，對正在就寢的20多歲年輕女子，做出親吻摸胸等猥褻行為。對方驚醒後奮力抵抗後，崎楓真才離去，隔日該女子便報警，才讓這起事件曝光。

據了解，相關人士透露該名女子是崎楓真高中時期學妹，而且女方的公寓為自動鎖，崎楓真是趁住戶出入時潛進建築物內。崎楓真在接受偵訊時回憶當時情況，自稱當時喝醉了，什麼都不記得，並表示等律師來才願意對案件進行說明。

事實上，崎楓真來自日本三重縣，過去曾於京都米其林3星料亭修行，19歲時參加日本挖掘年輕廚師的大型競賽「REDU-35」，精湛廚藝受到矚目。後來也曾與日本航空（JAL）合作推出飛機餐，並擔任過日本身價上億企業家前澤友作的專屬私廚，被封為「天才廚師」。

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