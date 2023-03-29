新北市忠烈祠今（29）日上午舉行春祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，率新北市議會、市府團隊、軍方等代表及烈、義士家屬共計約300餘人一同向烈、義士表達最深敬意。（張鎧乙攝）

新北市忠烈祠今（29）日上午舉行春祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，率新北市議會、市府團隊、軍方等代表及烈、義士家屬共計約300餘人一同向烈、義士表達最深敬意。（黃敬文攝）

新北市忠烈祠今（29）日上午舉行春祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，率新北市議會、市府團隊、軍方等代表及烈、義士家屬共計約300餘人一同向烈、義士表達最深敬意。（黃敬文攝）

新北市忠烈祠今（29）日上午舉行春祭典禮，由新北市長侯友宜擔任主祭官，率新北市議會、市府團隊、軍方等代表及烈、義士家屬共計約300餘人一同向烈、義士表達最深敬意；侯友宜表示，很感念在中華民國從創建以來到現在，所有的革命先烈犧牲奉獻，愛我們國家，也愛台灣這塊土地。

新北市忠烈祠現有建物為民國1975年所建立，2021年忠烈祠牌樓因颱風造成損壞，斥資400萬元，費時1年時間進行整修，並於2021年中完成。

侯友宜表示，3月29日是青年節，也是國家緬懷先烈的日子，在這一天我們藉由隆重的儀式，在忠烈祠春祭大典祭拜革命先烈，向曾經為了理想、國家而犧牲的青衿烈士，及因執行公務而不幸捐軀的手足弟兄們表達最崇高的敬意，此外更要記取他們無私無畏、奉獻自我的精神，將這份信念突破生命的框架，繼續發揮。

春祭典禮伴隨警察樂隊及國樂團莊嚴的聲樂進行，傳達眾人對烈、義士的思念之情，侯友宜市長向烈、義士靈位上香、獻花、獻果及獻爵，並在宣讀祭文後鞠躬致意。典禮結束後，烈、義士家屬以白玫瑰花替代祭祀用香悼祭逝者，過程中不時有人拭淚，場面莊嚴哀戚，令人動容。市長也向烈、義士家屬代表一一慰問，表達關懷與感念。

新北市民政局長柯慶忠表示，忠烈祠早年為殉職官兵入祀而設，後行政院於民國87年將入祀對象擴大到「殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他冒險犯難執行職務之公務人員」。新北市忠烈祠目前供奉早期因各戰役犧牲的國軍及殉難人民計有221位外，近年來增加供奉因執行勤務而不幸殉職的警察8位、消防人員10位、海巡人員2位及鐵路人員1位，共計242位英勇烈、義士。

今天除了新北市忠烈祠舉行春祭典禮外，樹林區的新北市軍人忠靈祠在今天上午也舉行春祭典禮，新北市副秘書長張其強代表市府擔任主祭，向公殞官兵靈位上香致敬，並於典禮後一一慰問現場公殞官兵遺族，場面簡約肅穆。