329青年節，新竹市政府宣布將擴增青年事務委員會人數，提供青年參與各項政策討論的多元管道，在公共參與、就業培力、創新創業、文化創意及宜居永續等5大青年議題上，充分廣納各領域的青年代表意見，並首推「安居雙箭」政策，將增建社宅並加碼補助青年租屋。

為擴大青年公共參與，市府從5大面向提出青年政策，其中，針對宜居永續議題，市府首推「安居雙箭」政策方案，持續攜手內政部住都中心，致力爭取增建社會住宅，目前已規畫中3社宅基地，預計再新增1200戶，累計規畫戶數提高至3710戶，將以4000戶目標邁進。

市府也配合內政部營建署「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」，若為18-40歲單身青年，且符合基本補貼標準第三級核定戶，竹市再加碼補貼金額每年6000元，滿足青年朋友租屋需求。

市府指出，為擴大青年公共參與，提出青年委員會改制，包含將青年事務委員會總委員數擴增至35人、青年代表數增為25位，青年代表在委員會人數比例由45％提升為71.4％。

此外，青年代表年齡也放寬至16-40歲，召開會議次數從原先半年1次，提升至3個月內最少須舉行1次委員會議，「新竹市第3屆青年事務委員公開遴選」正式起跑，廣邀新竹在地青年朋友參加遴選。

市府教育處指出，將與國內外大學簽署合作備忘錄，提供多元學習資源，透過多元化課程、引進國際資源，讓青年探索不同領域，增加國際交流經驗，強化學生科技應用能力及語言能力，培養青年競爭力。

而在就業培力議題上，市府將透過趨勢論壇、達人交流、實作工作坊、提案競賽等方式，協助青年掌握就業市場趨勢，包含擴大與大專院校合作規畫專業職能課程、整合產官學研能量推動自造者聚落培育計畫、辦理跨領域設計思考營以及創新職能嘉年華，市府也將打造直播空間，邀請青年錄製以時事議題為主的podcast節目。

市府產發處指出，在創新創業面向，市府將提供一站式專業窗口，整合新創資源，強化青創業者研發品質，培育未來產業競爭力，擴大「東門市場3樓」空間作為青創基地並持續推動新增青創基地，空間活化利用後將創業人才匯集，減低創業初期負擔。

市府也將建立新創支持體系，包含透過地方型SBIR鼓勵新竹在地新創業者進行研發申請並給予補助，以及延伸「創業便利貸」服務，協助青創業者解決資金問題，更結合大專院校、創新育成中心，輔導新創業者創新研發，同時促進青年新創業者之間跨業結盟。

文化局也表示，在文化創意議題上，市府將建構活力舞台，辦理街舞、霹靂舞大賽等演出，培育在地青年劇團、並投入百萬補助培育青年藝術家，開辦青年閱讀推廣系列講座、青年影像培力課程，培育其成長潛能，推動青年文創市集、文青旅人行程，鼓勵青年參與公共事務。