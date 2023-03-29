民進黨立委初選登記24日截止，台北市議員王世堅投入第2選區（士林、大同）立委選舉，挑戰現任立委何志偉，上演同室操戈，兩人預計今日下午進行協調。對此，何志偉29日強調，政治就是尋求所有的可能性，盼協調結果能達到雙贏，假使要初選，他也有信心勝出，更數度強調團結是最大公約數。

無派系屬性的王世堅，本次不甩黨內「誠信條款」，堅決挑戰與英系有嫌隙的何志偉，登記當天更有多名英系市議員力挺。傳出民進黨主席賴清德曾透過黨前主席卓榮泰出面相勸，但王堅持參選，近期可望再有府院高層協助協調。

對此，何志偉上午赴立法院前受訪指出，今日下午將有初選協調，為尊重所有與會者，因此不便透露細節，但他認為其實可以達到雙贏，而政治就是尋求所有的可能性，期待2024總統大選賴清德一定要贏、立院席次最大化，團結是最大公約數。

談及府高層出手協調，何志偉說，確實有很多前輩關心，畢竟台北市在大選時的狀況比較辛苦，期待可以「顧好、顧穩」，而他在選前經營、國際參與及民生經濟上都有努力，有信心在初選勝出，「我做事不做秀」，期待接下來的時間，黨內能團結、進行君子之爭，基層支持者也都期待雙贏，雙贏台灣才可以贏。

民進黨立委許智傑則說，黨內競爭是好事，但他不太贊成剛就職議員才4個月，就轉換跑道挑戰立委，這樣是「吃碗內看碗外」，有負選民委託，不管國民黨還是民進黨，他都要公開呼籲這件事。

許智傑說，從賴主席角度一定是盡量協調，他一直認為黨內應該要有「2分之1」條款（任期做滿2年），避免剛當選4個月就要參選，這是比較不好的現象，但有時協調是個人意願，賴也不能強迫誰要聽誰的，在黨規還沒訂出來前，希望盡快協調，盡快有結果。