瘦子（左）和Ella在《速命道》中碰撞各種浪漫粉紅泡泡。（寬銀慕提供）

台港聯合打造電影《速命道》29日釋出「速度與愛情」花絮，曝光男主角瘦子大銀幕戀愛初體驗，他一開始跟女主角陳嘉樺（Ella）對到眼就緊張臉紅，經驗豐富的Ella立刻霸氣說：「把我當兄弟就好！」兩人碰撞出的各種浪漫粉紅泡泡，則讓瘦子形容：「太多愛瀰漫在空氣之中。」

在花絮片訪談中，首次飾演醫生的Ella坦言，起初知道要演醫生還有點擔心，因為醫生是非常專業的職業，但她開玩笑說：「看了劇本以後發現，沒什麼時間救人，大部分時間都在談戀愛，所以我就放心了。」

而瘦子除飆車動作戲，還要跟Ella大談姐弟戀，挑戰不小，他說：「一開始真的是蠻緊張的，她就是姐姐嘛，經驗比較足，帶著我這樣。」像他倆從第一顆鏡頭在長廊邊走邊聊，因步伐太過僵硬，被導演柯有謙說像在踢正步。直到後面慢慢培養出默契，有場碰額頭談情的橋段，場外突然傳來垃圾車音樂，Ella槌打瘦子胸肌說：「今天要倒垃圾啦！」畫面相當搞笑。

而眾人好奇跟瘦子談戀愛的感覺？Ella得意賊笑：「就是你們想要的那種感覺，哇哈哈。」害瘦子像個小少女露出嬌羞表情，但他很高興大銀幕戀愛處女秀就給了Ella，表示：「她跟我溝通非常多，讓我能放鬆進入角色。」