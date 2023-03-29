寄養服務需要高度熱忱與耐心接力，北台中家扶中心期盼社會大眾能一起響應。（北台中家扶中心提供／陳淑娥台中傳真）

寄養服務需要高度熱忱與耐心接力，北台中家扶中心期盼社會大眾能一起響應。（北台中家扶中心提供／陳淑娥台中傳真）

寄養服務需要高度熱忱與耐心接力，北台中家扶中心期盼社會大眾能一起響應。（北台中家扶中心提供／陳淑娥台中傳真）

近年來寄養家庭招募困難且有逐漸流失趨勢，因疫情影響，北台中家扶中心去年僅招募到4戶新寄養家庭，將於5月20日辦理寄養家庭招募說明會，邀請大家一起「打開家門 讓愛住進來」，成為孩子的守門員。

北台中家扶中心承辦台中市家庭寄養服務方案已邁入第40個年頭，目前安置寄養兒少約計80名，其中特殊兒少比例佔總安置量5成，以2022年為例，接受療育的幼童共1805人次，高頻率療育資源使用也顯示寄養家庭在照顧寄養兒少備受挑戰和能量的耗竭，這些因素都容易造成優秀寄養家庭流失。

北台中家扶中心表示，近年來寄養家庭招募困難且有逐漸流失趨勢，除因大環境與社會結構改變外，安置兒少輔導難度增加，再加上部分資深寄養家庭因年齡、體力受限和傳統教養觀念，在照顧安置兒少上備受挑戰，而部分寄養家庭因個人生涯規畫轉換而退出。

寶惠媽媽擔任寄養家庭已22年，前後服務過26名寄養童，當初因親戚加入寄養家庭行列，考量自己能力後，和先生討論也共同攜手投入。「要做，就要做到最好！」寶惠媽媽一家人對寄養服務都有共識，不僅先生、兒子、女兒，連娘家親友也很支持，因此遇到不同狀況的寄養孩子，照顧過程即便辛苦，也都可以撐過來，因為全家人一起愛這些孩子。

北台中家扶中心主任劉正文指出，北台中家扶中心今年度寄養家庭共67戶，去年因疫情影響，在寄養家庭的招募實屬不易，雖招募到4戶新寄養家庭，但仍需持續不斷提供寄養兒少服務。中心預計於5月20日辦理寄養家庭招募說明會，邀請大家一起「打開家門 讓愛住進來」，成為孩子的守門員。

北台中家扶中心表示，寄養服務需要高度熱忱與耐心接力，照顧寄養孩子過程難免會遇到困難，家人能在背後支持、加油打氣、互相支援，也是支撐寄養服務持續下去重要的動力，期盼社會大眾能一起響應，一同付出這份難能可貴的助人精神與機會，幫助更多需要照顧的孩子；只要年滿25歲、國中以上學歷、穩定收入及足夠空間，歡迎一起加入服務行列。