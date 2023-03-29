4月4日將迎來兒童節，加上清明節還有5天連假，北捷也響應舉辦多個活動，包含4月1日至5日連假期間，設籍北市6歲以上、未滿12歲學童，持數位學生證等可免費搭乘捷運；兒童新樂園則於晚間8時施放煙火，下午2時至晚上9有市集，且國小學童及陪同家長享免費入園優惠。

北捷表示，4月1日至5日連假期間，設籍北市的6歲以上、未滿12歲學童，持數位學生證或兒童優惠卡及臨櫃購買兒童票，可免費搭乘捷運。

北捷指出，為慶祝兒童節，兒童新樂園4月1日至4日營運時間延長至晚間9時，4月5日收假日則維持晚間6時閉園。且只要國小含以下學童，持2023兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等身分證明文件，連同陪同家長1位，可享免費入園優惠，園內遊樂設施則正常收費。

此外，兒樂還有「許願綻Fun星空煙火」，4月1日至4日的每日晚間8時，於園區天空步道區域絢爛施放，遊客只要持「一日樂FUN券」，可至服務台填寫許願內容，由工作人員協助投影至園區火山牆面，誠心祝福遊客心願實現、美夢成真，投影時間為每日晚間7時至9時。

4月1日至4日止，每日下午4時至晚間9時，「星光樂FUN券」原價200元即可享5折優惠價，無限暢玩園區13項遊樂設施，讓孩童玩到不想回家；下午2時至晚上9時還有豐富的市集、胖卡餐車，非常適合各年齡層走走逛逛、放鬆悠活一整天。

北捷說道，貓空纜車4月1日至5日止，全國國小含以下兒童，持2023兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等身份證明文件，至貓纜各車站兌換「免費搭乘券」1張，當日可無限次免費搭乘貓纜，陪同家長則須另行購票。

北捷說明，台北小巨蛋則有「童享滑冰樂」活動，4月1日至5日止，未滿12歲之兒童可享冰上樂園當日免費滑冰，租借冰鞋護具則另計，且每日前10名購買滑冰套票，再加贈冰上樂園專屬紀念小禮品；4月2日至5日捷運臺北小巨蛋站2號出口也有萌樣的兔子裝置藝術作品，吸引遊客駐足拍照、個人社群網站打卡留念。